Mara Venier: “Un altro anno, poi posso ritirarmi”

Mara Venier, intervistata da Il Messaggero, ha confessato che la prossima edizione di Domenica In (quella che andrà in onda da settembre 2020 a giugno 2021) potrebbe essere l’ultima.

“Un altro anno e poi posso ritirarmi. Quanto volete farmi lavorare? Io la mia bella soddisfazione me la sono già presa quest’anno, e mi basta. Alla faccia di chi mi aveva mandata via dicendo che ero vecchia. Per la prossima edizione non ho ancora le idee chiare, anche se una cosa l’ho capita: il format sono io. Mi piacerebbe avere dei compagni di viaggio, non un cast fisso ma amici con cui condividere qualche domenica. E manterrò le interviste”.