Marcello Sacchetta torna a parlare di Stefano De Martino e conferma la rottura

Qualche giorno fa Marcello Sacchetta ha lasciato intendere di non avere più rapporti con Stefano De Martino.

“Se è sparito da quando sta con Belen? Allora, per chi mi conosce sa che a me non piace fare gossip. Pubblico questa domanda perché mi è stata fatta un milione di volte da altri. Nulla, rispondo semplicemente dicendo soltanto che sono tanto, tanto felice per lui e anche per la sua famiglia”.