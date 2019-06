Marcelo Burlon offende Madonna “Cessa, imbarazzante!”, poi le chiede scusa

Madonna la scorsa notte è atterrata al JFK Airport di New York con addosso un completo della linea County Of Milan di Marcelo Burlon e lo stilista sui social ha letteralmente sbroccato accusando la cantante di essere una ‘cessa’, di trovarla una ‘pessima artista’, una ‘imbarazzante’ e che ‘canta di mer*a’; specificando anche che il completo da lei indossato non le è stato regalato, ma lo ha regolarmente acquistato.

Dopo qualche ora lo stilista ha però fatto un passo indietro e su Instagram ha chiesto scusa:

“Ho fatto un errore enorme e vorrei innanzitutto scusarmi per la mia stupidità – ha riportato tradotto in italiano il portale Tabloit – I social media sono uno strumento che può essere spesso usato per una risata frivola, ma quello che ho imparato oggi è che non dovrebbe mai essere usato a spese di un’altra persona o di un gruppo di persone. Vorrei chiedere perdono ed esprimere il mio più sincero rammarico a Madonna e a chiunque possa essersi sentito offeso, insultato o toccato. Ieri ho postato le immagini di Madonna con addosso il mio marchio, affermando che lei stessa aveva acquistato i capi. In maniera irresponsabile ho usato un comune insulto italiano per descriverla. Il termine, che uso spesso con amici intimi, nel contesto non è offensivo, ma capisco chiaramente che sia stato un mio errore presumere di poter parlare sui social media usando lo stesso tono che uso nella mia vita privata quotidiana. Invece di celebrare il fatto che una donna famosa e molto rispettata come Madonna (che è una donna, una madre, una figlia, un’amica e un’ispirazione per molti) ha scelto di indossare liberamente qualcosa della mia collezione, ho giocato scioccamente e in maniera irriverente. La mia intenzione non è mai stata quella di provocare antagonismo o odio. Ho fatto un errore ingenuo e stupido ma la radice di questo non dovrebbe essere fraintesa come misogina perché non era in alcun modo la mia motivazione. Come può testimoniare chiunque mi sia vicino, ho sempre cercato di vivere in modo efficace la mia vita senza genere, età o pregiudizi basati sulla razza. Non sono perfetto, e anch’io imparo quotidianamente da ciò che mi circonda è per questo che mi piacerebbe sinceramente sottolineare che non c’era in alcun modo un intento malevolo basato sul genere o sull’età nel mio post. Io amo e voglio condividere amore e armonia. Intendo anche imparare dai miei errori. Con umiltà. Cordiali saluti, Marcelo Burlon”.