GF Vip: Marco Carta risponde ad Alfonso Signorini e pubblica un messaggio privato

Marco Carta la scorsa settimana ha smentito la sua partecipazione al Grande Fratello Vip, ma ha anche detto che ogni anno gli chiedono di far parte del cast. Ieri sera a La Repubblica delle Donne Alfonso Signorini ha confermato che il cantante non sarà al GF Vip 4 ed ha aggiunto che nessuno gli ha chiesto di partecipare.

“Marco Carta ha detto che ha rifiutato la proposta di entrare nella casa del Grande Fratello Vip quest’anno, ma veramente noi non glielo abbiamo mai chiesto”.

Proprio in merito a questa precisazione del direttore di Chi, oggi è intervenuto il vincitore di Amici. Marco ha pubblicato lo screen di un messaggio ricevuto da una ragazza che pare lavori al reality di Canale 5 e che gli ha chiesto un incontro con gli autori.

“Buonasera Marco sono Annalisa di Grande Fratello Vip. Ti stavo cercando perché volevo proporti un incontro con i nostri autori. Attendo una tua risposta”.

Carta ha detto di aver mostrato a tutti questo screen per ‘mettere i puntini sulle i’.

“Giusto perché ad una certa bisogna mettere i puntini sulle i. Dire che mi hanno chiesto di partecipare al GF non fa di me una persona migliore, quindi perché dirlo? Comunque a voi la prova. Buona fortuna”.

Tecnicamente questo non è l’invito a partecipare, ma c’è anche da dire che probabilmente Signorini non ne sapeva nulla. Io mi soffermerei piuttosto sul fatto che il 21 novembre il cast era ancora aperto e significa che gli autori stavano facendo tutto per regalarci dei nomi all’altezza del programma (quelli usciti fino ad adesso lasciano ben sperare). In ogni caso io mi ripeto: occasione persa per Marco.

Alfonso Signorini su Marco Carta: il video.

Marco Carta giura di aver rifiutato una proposta per il nuovo #GFVIP: ma Alfonso Signorini lo blasta a La Repubblica delle Donne… 🔥 pic.twitter.com/KD3qw4JYd7 — Mediaset Play (@MediasetPlay) December 19, 2019