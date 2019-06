Marco Carta piange al telefono con Barbara d’Urso

Ieri Barbara d’Urso durante Pomeriggio 5 ha parlato dell’arresto di Marco Carta. La Santa di Cologno ha specificato che adesso il vincitore di Amici è solo indagato e che dovrà affrontare un processo a settembre, ma ha anche aggiunto che un addetto alla sicurezza della Rinascente ha rilasciato una testimonianza contro Marco.

Barbara ha poi svelato di essere stata chiamata da Carta proprio nel giorno dell’arresto. Il cantante in lacrime ha giurato su ogni cosa di non essere coinvolto nel furto.

“L’altro giorno appena è uscita la notizia io d’istinto ho scritto subito un messaggio a Marco per chiedergli cosa fosse successo. Dopo un minuto lui mi ha chiamata, stava piangendo e mi ha detto ‘Guarda Barbara sono rientrato in casa in questo secondo. Mi è successa questa cosa davvero assurda, io ti giuro che non c’entro niente.’

Mi ha giurato su qualsiasi cosa che non era stato lui. Io gli ho consigliato di tranquillizzarsi e calmarsi un po’. Gli ho detto che ne avremmo riparlato. Poi è uscita questa testimonianza dell’addetto alla sicurezza. Io, per come ho sentito Marco l’altro giorno, credo che lui non c’entri nulla. Poi ovviamente nei prossimi giorni cercheremo di capire gli sviluppi di questa storia che per me ha dell’incredibile”.