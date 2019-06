Marco Carta, svelata l’identità della donna arrestata con lui – lei si difende: “Io non ho fatto niente”

Il Corriere della Sera oggi ha svelato l’identità della donna che è stata arrestata con Marco Carta venerdì sera. La 53enne che avrebbe rubato le 6 magliette da 1.200€ si chiama Fabiana e fa l’infermiera in un ospedale sardo.

Ma la cosa curiosa è che Fabiana era una grande fan del vincitore di Amici e dal 2009 il suo rapporto con il cantante è diventato una vera amicizia.

Ai colleghi ed amici che la contattano chiedendole spiegazioni in merito a questa brutta vicenda, la donna risponde: “Io non ho fatto niente“.

“La donna che ha accompagnato Marco Carta alla Rinascente ed è stata poi arrestata con lui per il furto di sei magliette è un’infermiera professionale. – si legge su Il Corriere – Fabiana Muscas lavora all’ospedale Brotzu di Cagliari, nella divisione cardiologia. «È lei, l’abbiamo riconosciuta nelle immagini in televisione mentre usciva dal tribunale» così alcuni suoi colleghi. Ha lavorato fino a giovedì, poi alla fine del turno ha preso un aereo e ha raggiunto Carta a Milano. Si conoscono da anni, lei era una fan accanita e dopo la vittoria al Festival di Sanremo la frequentazione fra i due è diventata amicizia. Nata nell’ottobre 1966, diploma, ottime referenze, carattere non facile. «È una donna decisa, rapporti a volte spigolosi con gli altri operatori sanitari», dicono in reparto. Ad amici che hanno cercato di contattarla dopo la disavventura alla Rinascente, laconiche risposte: «Io non ho fatto niente»”

Carta dice di non aver rubato, Fabiana rilancia sostenendo di non aver fatto nulla.

Queste magliette chi le ha rubate? Mark Caltagirone? O Simone Coppi?



