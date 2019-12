Marco Carta presenta il fidanzato su Instagram

Marco Carta – per la prima volta da quando ha fatto coming out – ha presentato il suo fidanzato Sirio Filippo Campedelli su Instagram, con tanto di foto di coppia sotto le decorazioni di Natale in Via Frattina, nel centro storico di Roma.

“In mezzo a tanti, Roma o Milano non fa differenza. Scelgo te mille volte. #Ufi ❤️ #UnaFotoDiMeEDiTe”

Ecco la foto:



Marco e Sirio (che il cantante chiama affettuosamente Ufi) stanno insieme da molti anni, da prima che Carta partisse per l’Honduras per partecipare a L’Isola dei Famosi.

Sirio è sempre rimasto al fianco di Marco, sia durante il coming out pubblico fatto a Domenica Live da Barbara d’Urso, sia durante la vicenda de La Rinascente di Milano, che l’ha visto finire per una notte in carcere con l’accusa di furto.

I due sembrerebbero essere proprio inseparabili.

W l’amore.