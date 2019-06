Marco Carta pubblica una foto con il fidanzato e gli scrive una dedica

Lo scorso aprile ospite di Caterina Balivo a Vieni da Me, Marco Carta ha spiegato come mai non aveva mai presentato in pubblico il fidanzato.

“Conviviamo da 3 anni. Quando stacca dal lavoro alle 19 mi chiama subito, prima di tornare a casa. Lui mi sgrida perché tengo accese tutte le luci, quindi, spesso prima che torni inizio a spegnerle. […]

Non l’avete mai visto, ma lo vedrete. Questo dipende da lui. Non è che non si è fatto vedere perché sta con un uomo, ma perché sta con Marco Carta e lui non vuole visibilità. Vuole una vita normale e non vuole che la sua faccia venga spiattellata ovunque. Se è geloso? Sì, lo è. Adesso mi starà guardando da casa, amore mio sei geloso, è inutile che lo neghi e fai bene ad essere geloso.

Se non mi spoglio perché sono fidanzato? Diciamo che è vero. Lui mi dice ‘il boxer sì, ma lo slip no’. Non vuole il pacco in vista. Io se voglio lo slip me lo metto lo stesso. Lui è gelosino dai. Scusatemi per la parola pacco, la Rai mi scuserà.”