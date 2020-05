Marco Carta furioso in una live: “Non ve lo permetto! Voglio informare anche Maria De Filippi. Barbara mi ha chiamato…”

Il coming out, l’accusa di furto e il fidanzato, Marco Carta negli ultimi 2 anni è stato sotto i riflettori per diverse ragioni e su di lui abbiamo letto di tutto, alcune cose poi si sono rivelate non corrette. Adesso pare che sia stato pubblicato un altro articolo fuffa sul vincitore di Sanremo. Ieri Marco ha fatto una diretta in cui si è scagliato in maniera accesa contro un giornale che l’ha piazzato in copertina con un titolo ad effetto: “Marco Carta disperato perché ha perso sua nonna ‘Maria De Filippi mi sta vicino’“. Il cantante non ha salvato la live e così ne ha fatta un’altra in cui ha spiegato nuovamente il motivo della sua rabbia.

“C’è questo giornale in edicola stamattina che dice ‘Marco Carta:”Sono disperato perché ha perso sua nonna, era la mia seconda mamma, Maria De Filippi mi è vicino”‘. L’articolo è totalmente falso, io sto così male che non ho la forza di rilasciare un’intervista. Non voglio che nessuno pensi che io abbia rilasciato dichiarazioni di questo tipo. Il contenuto è tutto finto. Ma cosa dite di Maria De Filippi? Voi non sapete nemmeno se l’ho sentita. Questo è un romanzo, non è un articolo vero.

Si può mangiare sulla mia carne viva ma non sulla carne di mia nonna scomparsa una settimana fa. Io non lo permetto, non lo permetto proprio, non esiste, perché sul dolore non si può scavare in questo modo, solo io posso scavare sul mio dolore, ma non gli altri. Voglio informare anche Maria che io non ho rilasciato nessuna dichiarazione. Ma poi c’è anche un piccolo trafiletto ‘dal palco al carcere’, proprio pazzesco, peccato che tutti sanno come ne sono uscito benissimo.

Per dirvi, io ho sentito Barbara d’Urso quando è successo, mi ha invitato in collegamento. Io l’ho ringraziata tantissimo, ma non me la sono sentita di rilasciare delle dichiarazioni. Ora non riuscirei ad essere razionale, è tutto troppo fresco”.