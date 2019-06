Marco Carta: rivelata la cifra chiesta per cantare al Gay Pride (rifiutata dagli organizzatori)

Due settimane fa uno degli organizzatori del Gay Pride di Modena ha dichiarato che Marco Carta era stato contattato per esibirsi alla manifestazione, ma che c’erano stati problemi con il suo staff.

Adesso è Selvaggia Lucarelli ad aggiungere un tassello alla vicenda. Secondo la giudice di Ballando con le Stelle, lo staff del cantante avrebbe chiesto 8.000€, ma gli organizzatori del Pride gli avrebbero risposto un secco ‘no grazie’.

“Un anno fa il coming out era avvenuto giusto il giorno prima l’ uscita del suo disco.

Sempre nello stesso salotto tv. Aveva sostenuto di aver rivelato la sua omosessualità “anche per i ragazzi che ci guardano, per le famiglie”. Il primo giugno però è stato invitato al Modena Pride e ha chiesto 8.000 euro (gli hanno risposto “no, grazie”).

Senza compenso, la causa LGBT gli sta un po’ meno a cuore, così il Pride. Ah, il 21 giugno esce il suo nuovo disco. Lo ha ricordato anche questa volta in tv, subito dopo aver difeso la sua innocenza. E forse sarebbe meglio per lui cantare e basta, fino a settembre, quando – si spera – uscirà da questa vicenda pulito come un foglio di Carta bianchissimo.”