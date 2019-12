Marco Carta parla del Grande Fratello Vip e svela cosa ha intenzione di fare

Il settimanale Nuovo ha diffuso la notizia secondo la quale Marco Carta sarebbe stato tra i concorrenti del prossimo Grande Fratello Vip. I fan del cantante hanno reagito bene a questa indiscrezione, ma ieri sera è arrivata una doccia fredda.

Direttamente dal suo profilo Instagram, Marco Carta ha smentito la notizia di Nuovo: “No, non parteciperò al Grande Fratello Vip. Mi è stato chiesto più e più volte e anche quest’anno. Ma io ho sempre rifiutato”.

Il vincitore di Amici ha poi rivelato che sta lavorando ad un nuovo progetto musicale ed ha aggiunto che non vede l’ora di poter dire qualcosa in più.

Occasione persa per lui e anche per noi spettatori del GF Vip. Capisco che voglia vivere di musica e in questo dimostra molto, molto coraggio, visti ti risultati dei suoi ultimi lavori (e lo dico con un pizzico di dispiacere). Il bellissimo singolo uscito dopo il suo coming out, Una Foto di Me e di Te, non è riuscito a raggiungere nemmeno 700.000 visualizzazioni in un anno su You Tube. Dico questo sapendo che da oggi sarò sulla lista nera di Marco (a Mahmood è bastato molto meno per fargli mettere il broncio).

Dopo lo scandalo delle magliette (ancora oggi – nonostante l’assoluzione – circolano meme sulle t shirt), il GF Vip sarebbe stata una possibilità di riscatto, in casa avrebbe potuto parlare della sua musica e della sua vita prima e dopo l’arrivo Sirio. L’Italia avrebbe ascoltato i racconti di un ragazzo che parla della normalità di un amore che da molti, ancora oggi, viene considerato “malato”, “strano”, o nella migliore delle ipotesi “diverso”.

Ma questa è la scelta di Carta e va rispettata. Quindi faccio un sincero in bocca al lupo a Marco.



Marco Carta: il video di Una Foto di Me e di Te.