Marco Carta parla delle magliette rubate: “Le ho intraviste, sono t shirt da uomo”

Ospite della trasmissione Un Giorno da Pecora di Rai Radio 1, Marco Carta è tornato a parlare del suo arresto e delle magliette rubate dalla sua amica.

Il cantante ha dichiarato di aver solo intravisto le t shirt ed ha aggiunto di aver saputo solo in un secondo momento che erano da uomo. Carta ha poi parlato del ricorso della Procura di Milano per la mancata convalida del suo arresto e ha detto di non aver ricevuto nessuna notifica.

“Si, non sono finito in cella ma a tutti gli effetti, sulla carta, si. Se è vero che la procura di Milano avrebbe impugnato il ricorso contro la mancata convalida del mio arresto? E’ uscita questa notizia ma al momento è un’inesattezza, a noi non è arrivata nessuna notifica, al momento ci risulta inesatta. Ora comunque sono più tranquillo, mentre non lo sono stato quando sono arrivate tutte quelle critiche.

No, non ho paura del processo, sono tranquillo, sono assolutamente estraneo ai fatti. Non mi ci vedrei proprio in quella veste.

Se ho visto rubare le magliette? Assolutamente no. Se sono da uomo? Non le ho viste, le ho solo intraviste, e poi ho saputo che erano da uomo”.