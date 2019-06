Marco Carta annuncia l’uscita del nuovo album – il titolo scatena l’ironia del web

Pochi giorni prima dell’arresto, Marco Carta ha annunciato la data d’uscita e il titolo del suo nuovo album, Bagagli Leggeri, che sarà disponibile dal prossimo 21 giugno. Il settimo disco di Carta sarà però il primo a essere pubblicato con la nuova casa discografica, l’indipendente Saifam.

Ovviamente il titolo ‘Bagagli Leggeri’ ha scatenato l’ironia dei social…

D’altronde 6 magliette non pesano un catso… pic.twitter.com/O5ZwLyLr9L

Dopo il furto alla Rinascente di Milano, Marco Carta potrebbe aggiungere un sottotitolo al suo nuovo disco: “Bagagli leggeri” (che tanto il resto me lo fotto quando arrivo a destinazione).

Arrestato 🙄Brutto colpo per #MarcoCarta impegnato nel lancio del suo nuovo album, #BagagliLeggeri mai titolo fu così fatidico infatti lui viaggia senza bagaglio,perché gli abiti lì prende a scrocco #Rinascente 😂😂😂😂😂😂😂😂 pic.twitter.com/0cNcDNJTiU

Meh, non è che tutti quelli dello spettacolo che vengono dimenticati si mettono a rubare. La cosa ironica è che il soggetto in questione sta per pubblicare un disco chiamato ‘Bagagli leggeri’. Col senno di poi pensi ai bagagli delle persone che viaggiano accanto a lui. 🤔

— Marco D’Urso (@tuolumne76) 1 giugno 2019