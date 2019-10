Marco Carta: il pm chiede condanna a 8 mesi di carcere per il furto alla Rinascente

Otto mesi di carcere e 400 euro di multa, questa è la richiesta del pm di Milano Nicola Rossato per Marco Carta. Il cantante è accusato di essere coinvolto nel furto alla Rinascente di sei magliette del valore di circa 1.200€.

Il cantante stamani non era presente in aula, dove però sono stati mostrati i filmati della sicurezza del famoso centro commerciale milanese.

La sentenza è prevista nelle prossime ore.

“Siamo fiduciosi, non abbiamo dubbi sulla dinamica di quanto accaduto nel camerino e nel bagno. I video mostrano quello che è sempre stato detto, ossia che non c’è la prova contro Carta. Non abbiamo formulato subordinate, ma solo l’assoluzione piena perché non abbiamo dubbi.

Marco ha dovuto subire la gogna di un processo, ma è molto fiducioso non solo perché è sicuro della sua innocenza, ma anche perché ha visto le immagini e ha letto la nostra memoria difensiva”.