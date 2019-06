Marco Carta: la Procura ha fatto ricorso contro la mancata convalida dell’arresto

Lo scorso 1° giugno il giudice ha deciso di non convalidare l’arresto di Marco Carta, che però è rimasto indagato e dovrà affrontare un’udienza prevista nella seconda metà di settembre.

Il giudice Stefano Caramellino ha anche parlato di ‘arresto illegale’ in quanto “gli elementi di sospetto sono del tutto eterei, inconsistenti”, la “versione degli imputati non è allo stato scalfita da alcun elemento probatorio contrario”. L’ha scritto il giudice di Milano Stefano Caramellino nell’ordinanza con cui lo scorso primo giugno non ha convalidato l’arresto per furto di Marco Carta, fermato insieme a una donna alla Rinascente di piazza del Duomo venerdì 31 maggio. Il giudice ha parlato di “carenza di gravità indiziaria” per il cantante, difeso dal legale Simone Ciro Giordano, e di un arresto che “non può ritenersi legittimo”.

Adesso però è cambiato qualcosa, la Procura di Milano ha fatto ricorso in Cassazione contro la mancata convalida dell’arresto di Marco Carta. Stando a quello che riporta l’ANSA, il ricorso sarebbe già sui tavoli della Cassazione da oltre una settimana.

