Marco Carta vuole sposarsi e diventare padre

Ieri Marco Carta è stato ospite da Caterina Balivo a Vieni da Me ed ha rivelato di volersi sposare. Il cantante sardo ha anche detto che gli piacerebbe avere un figlio, perché sente di avere tanto da dare ad un bambino/a.

“Qualche tempo fa su internet girava la voce che mi fossi sposato segretamente, ma no, non mi sono sposato di nascosto. Girava solo questa voce. […] No, nemmeno con Mark Caltagirone. Di questo Mark bisognerebbe chiedere alla Prati. Sicuramente voglio sposarmi, non adesso. Questo è un passo che voglio compiere. Non mi dispiacerebbe diventare genitore in qualsiasi forma. Vorrei dare quello che è mancato a me in qualche modo. Non so che padre sarà. Però mi vedo a darmi al 100% ad un figlio o una figlia. Capisco le opinioni contrastanti sull’argomento. Ma io dico la mia, voglio sposarmi e diventare padre.”