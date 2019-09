Marco Carta: ecco cosa contengono i filmati della videosorveglanza de La Rinascente – parlano i legali

Lo scorso luglio Il Giornale e L’Unione Sarda hanno parlato di alcuni filmati della videosorveglianza de La Rinascente che potrebbero mettere nei guai Marco Carta.

Ieri però i legali del cantante hanno svelato che questi video contengono le prove dell’innocenza di Marco Carta.

“Quei filmati contengono le prove della sua innocenza. Da quei video si vede che Carta non ha commesso alcun reato.

Lui è agitato perché non ha mai visto un’aula di un tribunale in vita sua anche se è sicuro della sua innocenza. Carta ha fretta comprensibilmente, sta male, si sente mortificato da determinati termini, ma siamo fiduciosi. Non è venuto perché questa vicenda gli ha causato molti problemi, per lui è stato un incubo, uno tsunami, come per tutti quelli che vengono coinvolti in vicende giudiziarie