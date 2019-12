Polemica su Marco Cartasegna a Live Non è la d’Urso: “In passato ha attaccato Barbara”

Ieri sera tra gli opinionisti del primo talk di Live Non è la d’Urso c’era anche Marco Cartasegna. L’ex tronista è forse l’unico influencer che preferisce parlare di politica, che sponsorizzare creme, scarpe taroccate e tisane snellenti sui social. Per questo motivo il bel milanese è stato invitato a parlare di ‘politica che si fonde con lo spettacolo’.

Sui social però in molti hanno contestato la partecipazione dell’ex tronista allo show di Carmelita. Il motivo? Pare che Marco Cartasegna in passato abbia lanciato una shade a Barbarella.

Frecciatina o meno, a me ha fatto piacere vedere un gran bel ragazzo, intelligente e preparato in tv. Per quanto mi riguarda: Più Marco Cartasegna, meno polemiche.



Twitter contro Marco Cartasegna: i tweet.

Vedo Cartasegna a #noneladurso ma non ne diceva di ogni su Barbara qualche settimana fa? O me lo sono sognato…Aaaaah la coerenza… — J❌ker 🤡 (@potterhead_1000) December 9, 2019

Marco Cartasegna in una trasmissione di Barbara D’Urso:#noneladurso pic.twitter.com/NsVlk7etYa — mat (@ahoy_boy98) December 9, 2019

Marco Cartasegna fino ad una settimana fa contro la D’urso e poi va nella sua trasmissione#noneladurso pic.twitter.com/v1fSQePiYf — Cohen (@Cohen61081141) December 9, 2019