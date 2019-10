Marco Columbro torna a parlare dello scontro con Barbara d’Urso e incolpa gli autori

Durante l’ultima puntata di Live Non è la d’Urso Marco Colombro ha attaccato Barbara d’Urso (qui il video).

“Se siamo qui a parlare del gossip e dei cavoli nostri, io prendo e me ne vado perché non ho intenzione di parlare dei miei fatti. Fare una trasmissione sulla mia pelle non mi va proprio. Chiaro? Sto dicendo a te Barbara, sì. Appena arrivato ho sentito un sacco di str****te. Sono venuto qui per parlare di ‘cambio vita’, parliamo di quello. Guarda che vengo lì e ti strappo il vestito. Non sono venuto a parlare dei fatti miei. […] I ca**i miei sono ca**i miei.”

Stasera ai microfoni di Striscia la Notizia marco Columbro è tornato a parlare dello scontro con la Santa di Cologno Monzese ed ha anche attaccato gli autori di Live.

“Approfitto per scusarmi con il pubblico che domenica guardava la trasmissione per il mio comportamento. Mi dispiace e vi chiedo scusa. Mi sono sentito truffato perché gli autori mi avevano detto che avremmo parlato del mio cambio di vita. E invece sono arrivato là e hanno tirato fuori un articolo di 4 mesi fa che diceva che ero pieno di debiti. Era un fake, non so come sono arrivati a raccontare queste fandonie. Io mi sono arrabbiato perché mi hanno chiamato per una cosa e poi ne hanno fatta un’altra. Mi sono sentito usato per fare ascolti. Barbara io ti voglio bene, ma questa volta hai toppato, mi spiace! La frase ‘ti strappo il vestito’, sì le ho detto che le avrei strappato il vestito, ma scherzavo. Era una cosa detta per sdrammatizzare il momento di tensione che si era creato”.

Diciamo che la prossima volta che Marco Columbro vorrà buttare in caciara un momento di tensione, dovrà usare una frase meno infelice di ‘vengo lì e ti strappo i vestiti‘.

Marco Columbro a #striscialanotizia attacca Barbara d’Urso e gli autori di #noneladurso: “Sono stato truffato, mi hanno chiamato per una cosa e poi mi hanno tirato fuori cose private di 4 mesi fa. Barbara hai toppato” pic.twitter.com/x0Cj3GysRY — Vero 🖤💙 (@Veronique__94) October 9, 2019

Marco Columbro dovrebbe solo fare una cosa: chiedere scusa per la frase sessista che ha detto a #noneladurso. Si tenga il tapiro e eviti di parlare male dei colleghi.#StrisciaLaNotizia — De❌ter (@DextertheB) October 9, 2019