Sbirciando tra i Twitter Trends Italia balzano agli occhi due hashtag nelle prime posizioni: #HolaTriploPlatino e #ilriffdimarcomengoni, entro le prime 10. Marco Mengoni ha monopolizzato i social insomma, con la notizia della conquista del triplo disco di platino (il singolo Hola) e con l’annuncio di un innovativo progetto. Il cantante, infatti, è il primo a lanciare un’iniziativa podcast, una serie di audio dedicati a un tema ben specifico. Lo ha spiegato lui stesso un po’ meglio su Instagram, generando non poca curiosità nei suoi fan.

Hola è triplo disco di platino

Marco Mengoni ha raggiunto i 10 anni di onoratissima carriera. Ha venduto dal 2009 al 2019 ben 2.545.000 copie (930.000 copie album + 1.615.000 copie singoli). E proprio oggi ha ricevuto una bellissima notizia che riguarda Hola. Il singolo è stato pubblicato il 30 novembre 2018, terzo estratto dal suo quinto album in studio dal titolo Atlantico. Hola ha venduto 150 mila copie ed è dunque triplo disco di platino. Certamente ha avuto un notevole impatto grazie anche alla partecipazione vocale del cantautore britannico Tom Walker (co-autore del testo insieme a Mengoni stesso, Francesco Catitti e Mahmood).

Podcast di Marco Mengoni

Poche ore fa l’annuncio sui suoi social. E per i fan è cominciato subito il conto alla rovescia!

Ascoltando tanta musica, ho iniziato a pensare alla potenza del riff, quando funziona e quando è fatto bene. Così mi sono chiesto: che cosa è un riff nella vita di una persona? Una cosa che ti caratterizza, nella vita come nel lavoro, una costante che ognuno riconosce in se stesso. L’ho chiesto prima di tutto a me e credo di aver trovato la mia risposta… poi mi è venuta voglia di chiederlo agli altri. Podcast disponibile su tutte le piattaforme dal 28 ottobre: il mio primo ospite è il primo cittadino di Milano Beppe Sala.

Atlantico

E non è tutto! Il 25 ottobre arriverà Atlantico On Tour, il nuovo progetto discografico di Marco Mengoni che uscirà per Sony Music, già disponibile in pre-order in tutti gli store digitali. Nel doppio CD ci saranno anche 3 brani totalmente inediti. Poi, dal 6 novembre, ripartirà l’Atlantico Tour, il tour che toccherà i principali palazzetti d’Italia ed Europa.