Marco Mengoni: Duemila Volte, ascolta il nuovo singolo

Marco Mengoni ha appena pubblicato Duemila Volte, il nuovo singolo estratto dal suo nuovo progetto discografico, ‘Atlantico On Tour‘, un doppio cd che conterrà tre inediti e uscirà il prossimo 25 ottobre. Nell’album ci saranno 19 pezzi registrati dal vivo durante il tour sold out del cantante.

Duemila Volte è davvero un bel pezzo, la classica ballata alla Mengoni.

Marco non ha deluso anche a questo giro.

Vorrei provare a disegnare la tua faccia

ma è come togliere una spada da una roccia

vorrei provare ad abitare nei tuoi occhi

per poi sognare finché siamo stanchi#duemilavolte — Marco Mengoni (@mengonimarco) September 30, 2019

Marco Mengoni: Duemila volte, il testo

Vorrei provare a disegnare la tua faccia

ma è come togliere una spada da una roccia

vorrei provare ad abitare nei tuoi occhi

per poi sognare finchè siamo stanchi

vorrei trovare l’alba dentro questo letto

quando torniamo alle sei

mi guardi e mi dici che vuoi

un’altra sigaretta

una vita perfetta

che vuoi la mia maglietta,che vuoi la mia maglietta

Ho bisogno di perderti

per venirti a cercare

altre duemila volte,

anche se ora sei distante

ho bisogno di perdonarti

per poterti toccare

anche una sola notte

anche se siamo soli

come l’acqua su Marte

Vorrei provare a non amare la tua faccia

ma è come non portare gente ad una festa

ci vuole troppo tempo

e noi crediamo nella fretta

cerchiamo voli per andare a Londra

vorrei scordarmi per un giorno di me stesso

quando torniamo alle sei

mi guardi e ti dicoche vorrei un’altra sigaretta,

una vita perfetta

vorrei la tua bellezza

vorrei la tua bellezza

Ho bisogno di perderti

per venirti a cercare

altre duemila volte,

anche se ora sei distante

ho bisogno di perdonarti

per poterti toccare

anche una sola notte

anche se siamo soli

come l’acqua su Marte

Potremmo anche restare un pò in silenzio

mentre brucia lenta

e non pensarci più

potremmo anche lasciare la paura

chiuderemo gli occhi per saltare giù

Ho bisogno di perderti

per venirti a cercare

altre duemila volte,

anche se ora sei distante

ho bisogno di perdonarti

per poterti toccare

anche una sola notte

anche se siamo soli

come l’acqua su Marte