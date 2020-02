Maria De Filippi annuncia l’arrivo di Amici Big e Amici Proff (…con i professori in gara)

Ok, forse questa non ce l’aspettavamo, ma Maria De Filippi ha davvero ideato un nuovo spin off del suo storico programma Amici dedicato esclusivamente ai professori: Amici Proff, uno spin off in cui i professori sono chiamati ad esibirsi sotto l’insindacabile giudizio di Albano e Romina che decreteranno ogni settimana il vincitore.



Amici Proff però non è l’unica novità. Come annunciato durante la conferenza stampa di questa mattina, la nuova edizione di Amici avrà una durata di 9 puntate (di cui 4 al venerdì sera, le restanti 5 al sabato sera), ma solo 6 saranno quelle dedicate ad eleggere il vincitore della diciannovesima edizione. Le ultime tre saranno dedicate ad un’altra competizione, una sorta di Amici Big (come fece circa un decennio fa) che vedrà scendere in pista ex allievi e cantanti già avviati, come ad esempio Enrico Nigiotti, i ballerini Vincenzo e Sebastian e Michele Bravi (che non ha mai partecipato a nessuna edizione di Amici).

Amici Big, al contrario di Amici, non avrà eliminazioni ma solo una classifica finale che eleggerà il vincitore.

La prima edizione di Amici Big (tenuta nel 2012) aveva nel cast solo ex cantanti concorrenti di Amici come Alessandra Amoroso (che vinse), Emma Marrone, Valerio Scanu, Marco Carta, Virginio, Annalisa, Karima Ammar, Antonino e Pierdavide Carone.

E se Amici Proff avrà come giudici Albano e Romina, Amici classico vedrà in giuria Gabry Ponte, Vanessa Incontrada, Loredana Bertè e Tommaso Paridiso (quest’ultimo però potrà influenzare la giuria, ma non votare).