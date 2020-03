Maria De Filippi attaccata dal web per il suo comportamento ad Amici: Valentin rientrerà nel programma?

L’ultima puntata di Amici è stata molto probabilmente una delle più difficili per Maria De Filippi. Non solo hanno avuto il loro peso i cambiamenti dovuti a questa emergenza sanitaria, ma i ragazzi hanno dato di matto. Nyv sono giorni che minaccia di lasciare lo show, Javier è scappato via dal palco in diretta lanciando il microfono, Alessandra Celentano ha appoggiato il suo pupillo ed ha litigato con Cannito e come ciliegina sulla torta Valentin ha ipotizzato di abbandonare il programma.

Il ballerino di latino americano quasi certamente ha pagato lo scotto di essere l’ultimo di una lunga lista ad aver messo a dura prova i nervi della conduttrice. Kween Mary ha perso le staffe con Valentin suscitando l’ira del web. Sui social sono migliaia i commenti e i tweet che attaccano la presentatrice per il diverso trattamento che ha avuto con i suoi ragazzi.

Nicolai da settimane attacca duramente uno dei professori, Nyv ha fatto la valigia ed ha lasciato la casetta, Javier (oltre al lancio del microfono) lo scorso gennaio è stato molto più indisponente di Valentin, eppure ha avuto il perdono mariano.

“Me ne vado, vado via da qui. Questa non è una scuola, è una scuoletta, ho lasciato la mia carriera professionale per questo. C’è stato forse un ballerino che è uscito da Amici e ha una carriera professionale? In Italia ci sono tanti ballerini bravi, non so perché nessuno faccia Amici. Perché tutti sanno che non vale niente. Parla a qualcuno di Amici, vedi cosa ti dicono. Il direttore della mia compagnia, Nicolas Le Riche, mi ha detto perplesso “ma come ad Amici?”. E io invece ho detto, sì, vado a fare Amici. Perché è vero, è un altro mondo. Me ne vado, ovunque sia: Germania, Birmingham, ho dei posti dove mi vogliono. Qua non si balla niente di un certo spessore, non c’è un coreografo con le palle”.

Conoscendo la professionalità di Maria De Filippi, credo proprio che Valentin la prossima settimana tornerà giustamente all’interno della scuola.

I tweet su Maria De Filippi e Valentin.

#Maria IMBARAZZANTE. Se #Valentin è “poco rispettoso” e #Javier non è professionale, che li hai presi a fare? Tieniti quel cazzo di #Nicolai, lui sì che è un bell’elemento e fallo vincere così sei contenta e la finisci di delirare che siamo PIENI anche dei tuoi favoritismi 👋🏻 — Chia © (@Chiara_Bonati) March 13, 2020

Javier ha sbagliato.. Si ha sbagliato a rientrare. Doveva sfanculare tutti e lasciarli con Nicolai portandosi dietro tutti gli altri .. Si meritano solo Nicolai.. #Amici19 — Yle💙💚🎈🌵🐼🐵 (@Yle32124588) March 13, 2020

Javier che lascia il microfono a terra e esce dallo studio(seppur giustamente) e viene fatto rientrare. Valentin che dice gentilmente che non è d’accordo con il meccanismo e si ritira e viene cacciato veramente in un modo BRUTTO…. ripijateve

#Amici19 — Ilaria (@ILA_emme) March 13, 2020

Nicolai che manca di rispetto a Timor. Maria: Valentin che contraddice la Titova. Maria:#Amici19 pic.twitter.com/TYDKpFZq1k — emily (@emily_petacca) March 14, 2020

Maria che scatta male per quel che dice Valentin. Che c’è maria? Valentin ha toccato il tasto dolente di amici? ha toccato il tasto dove vi dice in faccia quanto è truccato il gioco? eh? 🙂 #Amici19 — sweet night⁷. (@taeftpurplee) March 13, 2020

#amici19 due pesi due misure. Mai stata così disgustata dal comportamento di Maria. Valentin non meritava di essere buttato fuori ma resterà nei miei ricordi come colui che ha data giusta e ad Jacopo la possibilità di rimanere dentro @AmiciUfficiale — angelica (@angelic26498461) March 13, 2020

Ecco i commenti con più like nell’ultimo post dell’account ufficiale di Amici.