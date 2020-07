Maria De Filippi tra lo stop alle registrazioni di C’è Posta Per Te e il CoronaVirus: “Ho fatto 6 test”

Dopo la versione classica di Amici e Amici Speciali Maria De Filippi si è presa una meritata vacanza. Kween Mary ha rilasciato un’intervista al settimanale Oggi, in cui ha raccontato come ha vissuto i mesi scorsi, quando il nostro paese era in piena emergenza sanitaria a causa della pandemia di CoronaVirus.

“Cosa ne penso di questo periodo che abbiamo attraversato? Confesso che per me non è stata una passeggiata, ho fatto sei test sierologici. Per lavoro dovevo vedere continuamente gente. Ero terrorizzata di beccarmi il Covid-19. Avevo in borsa il pulsometro e idem sul comodino. Maurizio devo dire che è sempre stato molto attento, ma non ha rinunciato al fare la sua vita. Non potevo blindarlo in casa. L’avrei fatto morire se non l’avessi mandato in ufficio. La verità è che non è ancora finita, dobbiamo tutti imparare a convivere con questo virus, dobbiamo abituarci al distanziamento e ragionare in modo diverso.

Mio figlio Gabriele? Adesso non è in casa con noi. Lui da tempo convive con una ragazza molto carina ed educata e passava il tempo in casa o al lavoro. Non ho nessun problema con il fatto che abbia deciso di andare ad abitare con lei. L’ho anche spronato. Alla fine ha 30 anni, era arrivato il momento dai”.