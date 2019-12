Maria De Filippi, confessioni su Maurizio Costanzo: “All’inizio non ero attratta fisicamente”

Maria De Filippi non ama parlare del suo privato, sappiamo poco del suo matrimonio con Maurizio Costanzo e di suo figlio Gabriele. Kween Mary però in una recente intervista rilasciata a Diva e Donna ha fatto delle confessioni su suo marito. La conduttrice di Uomini e Donne ha dichiarato che all’inizio non era attratta fisicamente da Maurizio, ma che le piaceva molto il cervello di Costanzo.

“Non ho avuto un’attrazione fisica all’inizio, perché era il mio capo. Mi piaceva molto il suo cervello”.

Una cosa è certa, da questa unione è nata una delle coppie più amate del nostro paese, praticamente Beyoncé e Jay Z italiani.



Anche Maurizio Costanzo recentemente ha parlato dell’incontro con Maria De Filippi e del loro amore.

“Nella mia vita ho immaginato di tutto, persino di dimagrire: ma arrivare a 25 anni di matrimonio, no. Mi sono sposato quattro volte, ci ho messo del tempo e tanta pazienza, ma alla quarta volta quella giusta la azzecchi. Non deve esserci pesantezza nelle relazioni. Tutto scaturisce dal piacere di vedersi. Credo che nel matrimonio debba scattare una grande solidarietà. il segreto primario deve essere l’ amicizia, il sostegno reciproco. e poi, dopo, l’amore. Vorrei dirle che sono proprio contento di averla incontrata, quella mattina a venezia, al festival del cinema. davvero”.

