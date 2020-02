Maria De Filippi e Carlo Conti: botta e risposta in diretta a La Corrida e Amici

Maria De Filippi e Carlo Conti non sono solo colleghi, ma anche grandi amici. Ieri sera i due conduttori sono andati in onda con i loro programmi e c’è stato un botta e risposta a distanza.

Nella prima metà di Amici, Kween Mary ha nominato il presentatore Rai e ha detto che gli vuole molto bene.

“A proposito di semafori vorrei salutare Carlo Conti che in questo momento sta facendo il suo programma La Corrida, con tutti i semafori del caso. Già che ci siamo volevo dirti che ti voglio un gran bene”.

Pochi minuti dopo su Rai Uno una ragazza ha cantato Always Remember Us This Way di Lady Gaga e Carlo Conti ha nominato Amici e Maria.

“Qualcuno pensa che avrà sbagliato canale e dirà ‘Amici è da un’altra parte’. Maria la vorresti eh? E invece è qua”.

Questo scambio di saluti non mi stupisce, visto che Carlo Conti è apparso anche alla conferenza stampa di Amici, dove Maria ha parlato tranquillamente de La Corrida e Tale e Quale Show. Sembra anche che quando il talent di Canale 5 tornerà ad andare in onda il sabato, il conduttore toscano sarà ospite dello show.

Carlo Conti e Maria De Filippi: “Chi se ne frega chi vince tra #Amici19 e #LaCorrida, tra noi rapporto fraterno”. pic.twitter.com/Btpjskm8Kr — Massimo Galanto (@GalantoMassimo) February 26, 2020