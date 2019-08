Maria De Filippi parla per la prima volta della fidanzata del figlio

Maria De Filippi con Maurizio Costanzo ha adottato un bambino, Gabriele, che ormai è un adulto e da qualche mese a questa parte ha regalato a sua mamma anche una bella nuora.

La fortunata che ha come suoceri proprio Maria De Filippi e Maurizio Costanzo si chiama Francesca Quattrini, ha 22 anni e nella vita è una fashion stylist. Insomma, Anahi può già fare le valigie.



Maria De Filippi, intervistata dal settimanale Di Più, ha commentato per la prima volta il fidanzamento del figlio di 27 anni.

“L’ho vista una sola volta, non sono una mamma impicciona, di quelle che appena un figlio si fidanza vogliono conoscere la fidanzata e chiederle: ‘Chi sei e da dove vieni?’. Sono molto serena: quella è la vita loro, sono i fatti loro, non devono essere i miei. Mio figlio ha il diritto e la capacità di scegliere la persona di cui innamorarsi. Il legame fra me e mio figlio è stato cementato dal fatto che, quando lui era ragazzo, ci siamo parlati molto. Io per Gabriele sono una certezza nella vita: lui sa che io ci sono sempre”.