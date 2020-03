Maria De Filippi furiosa contro Armando chiude prima la puntata di Uomini e Donne (VIDEO)

La scorsa settimana vi avevo anticipato che Maria De Filippi durante una delle ultime registrazioni del Trono Over aveva bacchettato Armando e oggi è andata in onda la puntata incriminata. La conduttrice dopo aver sbottato contro il cavaliere ha chiesto a Tina Cipollari di salutare il pubblico.

Armando ha accusato Veronica di avere una relazione con un uomo impegnato e Kween Mary ha sbottato e ha chiuso in anticipo la puntata di Uomini e Donne.

“Armando smettila, stai rompendo le scatole, te lo dico con chiarezza. Ok? C’è una ragazza al centro che piange e tu continui a dire Tina e Gianni con chi va lei. Non va con nessuno. Non sta nemmeno con te, basta! Come fai con una donna con cui sei stato, a fregartene a tal punto mentre piange. Stai insinuando che ha incontri occasionali con un uomo fuori di qui, quando sai che è una mamma e te ne freghi. Ci cammini sopra, quando ci uscivi e lei ha pianto per te. Armando sei un uomo. Hai visto solo donne che hanno pianto per te e lei è l’ennesima. Sta girando pagina e tu tonf ci torni sopra. Tu sai tutto? Sai il suo lavoro, sai con chi va lei. Mettiti al posto di Lucia e fai tu la trasmissione. Ti metti l suo posto e fai tutto tu, ok? Armando non se ne può più. Basta. Tina, saluta”.