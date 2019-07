Maria De Filippi spiega perché non condurrebbe mai il Grande Fratello

Prima che venisse ufficializzata la conduzione di Alfonso Signorini al Grande Fratello Vip 4, in molti sul web hanno fatto il nome di Maria De Filippi.

Kween Mary in un’intervista rilasciata al settimanale Oggi, ha spiegato perché non la vedremo mai al timone del reality di Canale 5.

“Mi riconosco la capacità di saper ascoltare e cogliere il centro delle cose. Ma so anche qual è il mio limite: non so fare le trasmissioni che prevedono una certa rigidità. Io il Grande Fratello non lo potrei mai fare: dopo cinque minuti entrerei in casa.

Ho capito che devo essere me stessa in tv perché la televisione è una lente di ingrandimento.Quello che sei salta fuori: io ho scelto di essere me stessa”.

Maria non accetterebbe nemmeno il ruolo di direttrice di rete a Mediaset.

“Mi vengono attribuite cose in cui non c’è il minimo fondo di verità. E io ci resto malissimo… Ho visto Maurizio essere direttore di rete: ed è finito in ospedale! Io non lo farei mai e poi mai. Dire sì o no ai tuoi colleghi deve essere fra le cose più tremende che ti possano succedere: ma perché dovrei mettermi in una situazione del genere?”

Stando a quello che riporta Dagospia, Maria De Filippi però aiuterà Alfonso Signorini dandogli consigli per la nuova edizione del GF Vip.

“Che aria tira a Cologno Monzese? Come Dagoanticipato sarà Alfonso Signorini a condurre la prossima edizione del Grande Fratello Vip, il direttore di Chi sarebbe pronto a chiedere consigli preziosi all’amica Maria De Filippi e, soprattutto, nel gruppo di autori figurerebbe la brava Irene Ghergo. Quest’ultima sarà impegnata nuovamente con CR4-La Repubblica delle Donne, il programma di Piero Chiambretti in onda su Rete 4.”