Maria De Filippi commenta le dure parole di Paola Barale su Gianni Sperti

Nei mesi scorsi Paola Barale ha usato parole dure nei confronti di Gianni Sperti. La conduttrice ha detto di aver messo nel dimenticatoio il suo ex marito ed ha anche aggiunto che era lei il capofamiglia e che lui non aveva un lavoro stabile come il suo. Le parole di Paola sono state riportate sui social da Barbara De Santi e questo ha fatto arrabbiare l’opinionista di Uomini e Donne. Anche Maria De Filippi è intervenuta e ha detto la sua sull’argomento.

“Io di questa cosa non ne sapevo nulla. Che la parte debole economicamente possa essere un uomo invece che una donna non vedo nulla di male. – ha continuato Maria De Filippi – Non è mica un difetto. Se esiste la parità deve esistere in tutti i sensi. Il matrimonio è questo anche”.

Ieri a Uomini e Donne Gianni Sperti è tornato sull’argomento ed ha sorpreso tutti con le belle parole spese per la sua ex e il loro matrimonio.

“Sono sereno sull’argomento. Io sono serenissimo su questo il suo discorso, non ho un dolore per questo perché ho un bellissimo ricordo del mio matrimonio e quello rimane per quanto mi riguarda”.

Gianni è stato davvero un signore, non so come abbia preso davvero le parole di Paola, ma in pubblico è stato impeccabile, non ha scagliato nemmeno mezza frecciatina nei confronti della Barale.

Il pianto di Barbara e l’abbraccio consolatorio di Gianni… #UominieDonne pic.twitter.com/zEPILJDt7v — Uomini e Donne (@uominiedonne) February 19, 2020

L’abbraccio fra Barbara e Gianni, Marcello al centro della bufera e… Per rivedere la puntata di oggi dei Senior, cliccate QUI #UominieDonne 🔥 https://t.co/doym2WIUIs — Uomini e Donne (@uominiedonne) February 19, 2020