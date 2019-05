Maria De Filippi parla del veto della Rai nei suoi confronti: “Cosa strana e antipatica”

Due settimana fa in diretta ad Amici, Mara Venier ha chiesto a Maria de Filippi di andare come ospite nella sua Domenica In su Rai Uno.

“Io devo andare perché domattina ho la sveglia alle cinque del mattino, perché poi mi devo alzare e studiare per la puntata di Domenica In. Vieni ospite? Ti aspetto. Te l’ho chiesto dalla mia prima puntata, me ne sono rimaste due: domenica 19 e domenica 26, decidi te”.

Kween Mary ha subito accettato: “Vengo domenica prossima, non domani, ma domenica 19. Il 25 ho la finale di Amici, quindi il 26 sarei troppo stanca”.

La Rai purtroppo ha bloccato l’ospitata della De Filippi, che domenica notte durante la conferenza stampa di Amici, ha commentato il veto.

“Mi è dispiaciuto molto che la Rai abbia bloccato la mia ospitata a ‘Domenica In’. L’ho trovata una cosa davvero strana. E antipatica, perché l’avevamo già annunciata in tv e io tendo a mantenere le promesse che faccio in pubblico. Era uno scambio di cortesie tra me e Mara. Pure lei è rimasta male. So che Mara aveva nel contratto la possibilità di andare ospite in due programmi della concorrenza e infatti è venuta a ‘Tu si que vales’ e ad Amici’. Tutto regolare. Io volevo ricambiare. A Mediaset dobbiamo imparare a fare più gioco di squadra. Non è un caso che per la finale ho chiamato in giuria Ilary Blasi, Silvia Toffanin, Alessia Marcuzzi ed Michelle Hunziker, accanto a Loredana Bertè. E sono stata felicissima che abbiano accettato e che abbiano partecipato con grande divertimento. Ecco, questo forse a Mediaset finora lo abbiamo fatto troppo poco!”.

Cara Rai…



Io comunque aspettavo di vedere Maria De Filippi da zia Mara a #DomenicaIn 😭 La Rai ancora una volta per motivi incomprensibili blocca ospitate che avrebbero portato solo benefici! — Jhonny✌🏻 (@jonathanzacconi) 19 maggio 2019