Maria De Filippi rifiuta un invito in Rai (e Alberto Urso ringrazia)

E’ passata una settimana da quando Alberto Urso ha pubblicato su Instagram una foto che lo ritrae mentre abbraccia e bacia sul collo (in maniera affettuosa) Maria De Filippi ed ora – grazie a Dagospia – abbiamo anche capito cosa lo abbia spinto a pubblicare quello scatto.

Secondo quanto riportato da Giuseppe Candela su Dagospia, infatti, la scorsa domenica da Mara Venier, oltre Maurizio Costanzo, ci sarebbe dovuto essere ospite Alberto Urso e (in collegamento telefonico) pure Maria De Filippi.

Quando la Rai ha bloccato l’ingresso del cantante, Maria De Filippi (probabilmente per ripicca) ha rifiutato di intervenire telefonicamente nel blocco dedicato al marito. Un gesto di solidarietà nei confronti del suo allievo che Alberto ha ricambiato con la foto del bacio.

Ecco cosa ha scritto Candela:

“Lo scivolone mediatico di Milly Carlucci con la diffida (che tecnicamente il volto di Rai1 non definisce così) a Mediaset per le presunte somiglianze tra Ballando con le Stelle e Amici Celebrities ha infiammato di nuovo la rivalità con la “nemica” Maria De Filippi. A peggiorare le cose si è aggiunto uno stop di Rai1 a un volto caro alla signora di Canale 5. A Domenica In, come Dagoanticipato, avrebbe dovuto essere ospite Alberto Urso, ospitata saltata in extremis. Episodio di cui anche Maurizio Costanzo aveva chiesto spiegazioni in diretta durante l’intervista con Mara Venier. Aggiungiamo che, con l’ok della Rai, erano stati chiesti due interventi telefonici alla De Filippi durante l’intervista a Costanzo. Considerando il clima infuocato la conduttrice ha deciso di declinare l’invito”.