Maria De Filippi svela cosa invidia e cosa non le piace della Rai e della diffida di Milly Carlucci

Maria De Filippi è Mediaset ma nonostante i suoi programmi siano un enorme successo (Tu Si Que Vales, Temptation Island, Amici, Uomini e Donne, C’è Posta Per Te ecc..) alcune volte delle sue idee vengono bloccate da Piersilvio Berlusconi che non ha timore nel dirle ‘NO’.

“Se Pierslivio mi ha detto dei no? Assolutamente sì, me ne ha detti tanti. Ogni volta che me li dice un po’ mi scoccia poi mi passa. Il ragionamento che fa quando mi dice no ha una base logica e lì sto zitta. Quando ho deciso di dare Amici a Discovery l’ho fatto sull’onda di una arrabbiatura, Mediaset per motivi economici voleva ridurre la parte della scuola, per me era importante perché la differenza tra Amici e gli altri talent è proprio quella. Lì un po’ mi offesi ma non sono una che mette sul piatto prime time, successi e scambi vari.”