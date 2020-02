Maria De Filippi pronta a rifare Sanremo: “Se Amadeus mi chiama vado subito, ma solo a una condizione…”

Fino ad un anno fa Maria De Filippi escludeva l’ipotesi di poter rifare un altro Festival di Sanremo, ma in questi mesi le cose sono cambiate. Kween Mary poco prima di Natale in un’intervista rilasciata a Fan Page ha confessato che tornerebbe sul palco dell’Ariston, ma solo con Sabrina Ferilli.

“Certo che lo farei Sanremo con lei. Ma magari, non ce lo proporranno mai. ma io lo farei su una gamba sola con lei. Potrebbe essere il Sanremo suo con me accanto. Sabrina è istintiva ed è sempre intelligente nelle cose che dice. È anche riflessiva, perché prima dice una cosa, poi ci riflette. E poi è saggia, è noiosamente saggia. In generale, la cosa che più mi fa ridere di lei è che sia tanto diffidente, quindi guarda tutti con sospetto all’inizio e poi pian piano si lascia andare. La parte infantile è la più bella, che viene fuori per esempio quando esce la scuderia Scotti e lei ride come fosse una bambina, non come una donna adulta”.