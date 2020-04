Maria De Filippi si è pentita del suo comportamento con Valentin? La risposta della conduttrice

L’addio di Valentin è stato uno dei momenti choc di Amici 19. L’invito di Maria De Filippi a lasciare lo studio è costato alla conduttrice la prima vera contestazione del popolo di Twitter nei suoi confronti. Ma la sanguinaria si è pentita di aver indicato la porta al ballerino? Assolutamente no e l’ha confermato in un’intervista rilasciata a Mario Manca per Vanity Fair.

“Lo rifarei tutta la vita, non mi sono mai pentita di quello che ho detto. So quanta gente ci tiene ad entrare nel cast di Amici e quanti ballerini grazie ad Amici hanno trovato lavoro: ed è per questo che avrò sempre una reazione del genere quando uno dice che, se anche vincesse, se ne andrebbe. Se nel daytime c’è Javier che dice che la scuola non fa per lui e che se ne vuole andare io capisco che è uno sfogo dettato dalla rabbia e che appartiene all’isteria: mi metto nei suoi panni e lo calmo perché non mi offendo. Non me la prendo mai se discutono del fatto che Amici non piace: è diritto di critica. Quando, però, vai contro un altro ragazzo del programma, in questo caso Jacopo, e dici in modo presuntuoso che, qualora vincessi – e ovviamente lo pensi, altrimenti non lo dichiareresti -, te ne andresti, allora mi sembra fuori luogo”.

Capisco il punto di vista di Maria De Filippi, ma continuo a non essere del tutto d’accordo con la sua decisione, soprattutto perché poco prima dell’atteggiamento irrispettoso di Valentin, anche Javier aveva dimostrato grande maleducazione lanciando un microfono a terra e lasciando lo studio, ma in quel caso è stato giustificato. Penso quindi che dietro alla sfuriata di Kween Mary ci sia dell’altro (e il video dell’atteggiamento omofobo di Valentin potrebbe essere una prova). Naturalmente a noi spettatori però la reazione della presentatrice è risultata esagerata e non equa.

Io ancora non posso realizzare che Valentin se ne sia andato e che Maria l’abbia cacciato. Maria mi hai un po’ delusa in questa puntata. #Amici19 pic.twitter.com/krP2gXZPBM — fedeignazzi (@fedeignazzi) March 14, 2020

V: Perché ho detto questa cosa entriamo in altri discorsi

M: Nono non sto parlando di quello che intendi tu, non mi appartiene e non lo farei mai.

Maria dicendo così ha solo che confermato la presunta relazione tra Valentin e Francesca.

Poteva evitare #Amici19 pic.twitter.com/fuw3WTQA5V — 𝘾𝒍𝒂𝒓𝔂;🍀 (@deepsight4) March 14, 2020

Manca ha anche chiesto a Maria De Filippi se ha più sentito Valentin dopo la sua eliminazione.