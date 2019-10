Maria De Filippi fa una sorpresa ad Emma e svela come è entrata ad Amici

Ieri sera Emma Marrone si trovava a Roma per presentare il suo nuovo album ‘Fortuna’. Durante la serata è arrivata Maria De Filippi a fare una sorpresa alla cantante salentina. Kween Mary ha anche svelato come la Marrone è riuscita ad entrare ad Amici. Sembra che i professori presenti ai casting abbiano detto di ‘no’ ad Emma, che però è passata grazie al maestro Vessicchio, che l’ha fortemente voluta.

“Ha portato una canzone della Nannini ai casting. C’erano le file, Vessicchio era laterale e poi tre prof. Lei non è passata per i prof, che le hanno detto di no. Vessicchio alzò la mano per dire ‘lei passa’. Lui aveva il potere di far entrare anche con il no dei prof.”

Maria De Filippi ha chiuso il suo discorso con delle parole davvero dolci: “Penso che sia veramente la persona che so che ogni volta per me c’è. Emma c’è.”

Parole alle quali Emma ha risposto con altrettanto affetto.

“In questo caso è reciproco, anche lei c’è per me. Io quanto non sto bene chiamo sempre Maria. Io su Roma non ho nessuno. L’unica persona di cui mi fido davvero è lei. L’unica che so che si butterebbe nel fuoco per me è lei”.

Maria De Filippi e la sorpresa ad Emma: il video