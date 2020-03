Maria De Filippi dice che Tina Cipollari esagera a U&D e svela cose le dice dietro le quinte

Maria De Filippi è sbarcata in Rai per un’ospitata da Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa. Tra le tante cose, Kween Mary ha detto che spesso Tina Cipollari esagera a Uomini e Donne e poi ha confessato il metodo che usa per neutralizzare la sua opinionista quando perde la calma.

“Anche lì, la gente pensa che a volte ci sia un copione a Uomini e Donne. Non solo non c’è un copione e non c’è nemmeno per quello che dice Tina Cipollari. La realtà è che registriamo 3 puntate di Uomini e Donne in un solo pomeriggio. Sono 64 per tre.

Ti dico cosa è successo spesso dietro le quinte. Spesso prima di entrare in studio io dico a Tina di non esagerare coi toni perché poi dobbiamo tagliare e non entriamo nei tempi. Spesso non ha funzionato.

Con il tempo ho trovato lo stratagemma: abbasso il microfono a Tina Cipollari perché così non devo tagliare quello che dice quando esagera. Sennò dovevo stare in studio molto più del necessario. La cosa in questo modo funziona”.