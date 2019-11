Maria De Filippi svela perché Tu Si Que Vales ha successo e se tornerà con una seconda edizione di Amici Celebrities

Maria De Filippi è stata intervistata da Giuseppe Candela per Il Fatto Quotidiano e dati gli ascolti record della nuova stagione di Tu Si Que Vales non poteva mancare una domanda a bruciapelo sul perché di tale successo.

Maria De Filippi spiega il successo di Tu Si Que Vales

“E’ un programma scacciapensieri con una giuria fatta di persone che si conoscono e che non sono contrapposte. Ci divertiamo perché siamo più vicini al ruolo dello spettatore che a quello del giudice, il rapporto che si è creato arriva a casa. Sabrina Ferilli è la rivelazione di quest’anno. Ci ho messo quattro anni per convincerla, ho dovuto faticare tantissimo. Il mio rapporto con Sabrina è nato a C’è poste per te dove era venuta ospite per incontrare il suo primo amore, siamo diventate amiche ed ero sicura potesse far bene. E’ una donna intelligente, passionale, estremamente spiritosa, una donna preparata che non smette di stupirsi. […] Io l’ansia del bollettino auditel delle 10 l’ho imparata presto, non solo per me ma perché ho una azienda dove lavorano 300 persone. […] Arriveranno altri flop, in passato li ho fatti e li ho pagati. A volte uno se li dimentica ma io non me li dimentico.”

E se Tu Si Que Vales è un successo, Amici Celebrities non ha ottenuto grossi risultati ed anche la conduzione doppia Michelle-Maria è stata criticata da molti.

Maria De Filippi: “Amici Celebrities? Non ho potuto dire no”.

“A fronte dei dati che sta ottenendo Canale 5 lo considero un grande successo, da parte mia e nemmeno della rete c’erano grandi aspettative. Ad Amici Celebrities manca la dimensione del sogno, del sacrificio, del potercela fare. Mostri la passione e non il talento, avessero avuto talento nel canto e nel ballo forse avrebbero fatto quello. Se tornerà con una seconda stagione? Non lo so. Quando hai una società di produzione e ti chiedono di fare un programma difficilmente dici di no. Ho detto di no a The Winner Is quando me l’hanno riproposto, ho detto no al Summer Festival. In questo caso hai una struttura già in piedi e fai molta fatica a dire no. […] Se Michelle avesse potuto condurlo dall’inizio tutto questo non ci sarebbe stato. Il problema è stata la contemporaneità con Striscia la notizia, C’è posta per te è venduto in venticinque paesi e non ci sono io a condurlo.”

Come ha sottolineato Maria De Filippi a fronte dei dati che sta ottenendo Canale 5 credo che Amici Celebrities non abbia difficoltà a venir confermato per una seconda edizione.