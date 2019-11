Maria De Filippi caccia un concorrente a Tu Si Que Vales e abbandona lo studio: “Me ne vado io” – VIDEO

Ieri a Tu Si Que Vales si è presentato Pietro, maestro di yoga e sedicente lettore di mani.

“Ho un talento. Io leggo le mani. Ho scoperto la formula della coppia perfetta che può essere utile a tutta l’umanità. Aggiungo che il mondo è pieno di ciarlatani e venditori di fumo. Non dovete credermi, ma verificare che quello che io dico è vero”.

L’uomo ha provato a leggere la mano di Teo Mammucari, ma gli è andata male.

Pietro ha detto al conduttore: “Vedo che hai fatto studi scientifici, piuttosto che umanistici”. Teo senza giri di parole ha risposto: “No, niente studi scientifici. Diciamo che tutta sta scuola non l’ho fatta“.

Dopo pochi minuti il maestro di yoga ha chiesto che dal pubblico scendesse almeno una ragazza vergine per fare un esperimento: “Adesso farò un esercizio di yoga e mi servirà una ragazza vergine. Ci sarà anche bisogno di una certificazione della sua verginità”.

Maria De Filippi si è infuriata e a consigliato all’uomo di uscire. Pietro è rimasto al centro del palco, così la conduttrice si è alzata e se n’è andata.

“Per me lei può uscire subito. Dopo la certificazione, può uscire. Quando uno dice che vuole una vergine con una certificazione deve uscire. Ma come le viene in mente una ca**ata del genere? Ma questo è fuori”.