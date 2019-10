Maria Elena Boschi fa innamorare un attore di film per adulti che le fa un appello

Maria Elena Boschi fra i centinaia di ammiratori che le fanno la corte da oggi può vantare di avere anche un attore p*rno che per diletto ha anche rilasciato un brano demenziale su Spotify: Max Felicitas.

Max, al secolo Edoardo Barbares, ha infatti fatto un vero e proprio appello alla Boschi:

«Penso che Maria Elena Boschi sia una delle donne più belle ed affascinanti, non solo della politica, ma in generale è una delle donne più sensuali che io abbia mai visto. Si sono un p0rnoattore e lo sanno tutti, ma con Maria Elena non vorrei che fosse solo una nottata di passione, vorrei che fosse una serata romantica, una cena a lume di candela, una passeggiata mano nella mano…e poi certo, anche il dopocena avrà la sua importanza, ma sarà importante tutto il contesto ed il contorno. Faccio un appello all’ex Ministro Boschi: mi contatti ed almeno mi conceda un incontro e di offrirle una cena magari nella sua città, la splendida Montevarchi, sono sicuro che quando mi conoscerà si innamorerà di me!»

Ovviamente Maria Elena Boschi non ha risposto (e mai lo farà), ma Max Felicitas ha trovato l’ennesimo modo per far parlare di sé. Considerando che Rocco Siffredi gli ha “rubato” Martina Smeraldi non credo che sarà molto felice.