Maria De Filippi e Maurizio Costanzo: spunta un’altra verità sulla foto del matrimonio

La foto del matrimonio fra Maria De Filippi e Maurizio Costanzo è tornata – di nuovo – sulla bocca di tutti dopo che Giovanni Ciacci l’aveva etichettata come un fotomontaggio.

Secondo quanto riportato da Giovanni Ciacci durante Vite da Copertina (che conduce insieme ad Elenoire Casalegno), quella foto si sarebbe dovuta infatti trattare di un fotomontaggio realizzato da un ben noto direttore di un giornale, del quale ha preferito non fare il nome.

“La foto della coppia il giorno del matrimonio è un falso. Sarebbe un fotomontaggio fatto dal direttore di un giornale di cui non faccio il nome”.

Purtroppo però quella dichiarazione è stata parzialmente smentita da FanPage perché nonostante sia vero che non è una foto del loro matrimonio, è altrettanto vero che quella foto è originale e non un fotomontaggio. E’ stato uno scatto fortemente voluto da Sandro Mayer per Gente Mese del marzo del 1992, tre anni prima il loro reale matrimonio celebrato da Francesco Rutelli.

“Un po’ per gioco, un po’ per prova” la didascalia di Gente Mese che celebrava i “super sposati” ovvero quelle persone che nel corso della propria vita si erano più volte sposati. Maria De Filippi e Maurizio Costanzo sono stati quindi due modelli d’eccezione per una nuova rubrica del mensile.