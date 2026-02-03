Incredibile | Maria Rita Parsi: le sue ultime parole rivelano il suo lascito

Quello che sembrava un normale, seppur appassionato, intervento pubblico in una trasmissione seguita, si è trasformato, a posteriori, in un commovente testamento intellettuale e morale, un monito potentissimo lasciato in eredità a tutti coloro che lottano per i diritti e la dignità umana. La stimata psicologa, figura di riferimento indiscussa nel panorama italiano e internazionale per la tutela dei diritti dei bambini e degli adolescenti, era presente in studio per affrontare temi che hanno costellato l’intera sua esistenza: la violenza, la fragilità emotiva e la responsabilità educativa. Durante quell’occasione, nessun segnale di stanchezza, nessuna avvisaglia di problemi di salute era percepibile; solo l’indomita determinazione di chi ha sempre sentito il dovere di essere una voce chiara e forte per i più vulnerabili. Una presenza che, oggi, viene riletta come un vero e proprio addio, un ultimo, vibrante appello alla coscienza collettiva.

Un’esistenza consacrata ai diritti e alla protezione

Maria Rita Parsi, nata a Roma il 5 agosto 1947, ha rappresentato una colonna portante nella battaglia per i diritti dell’infanzia e la promozione di una cultura della protezione e dell’ascolto. Psicologa, psicoterapeuta e psicopedagogista di fama, ha saputo coniugare un’intensa attività clinica e di ricerca con un impegno istituzionale costante e una produzione letteraria vastissima, con oltre cento pubblicazioni all’attivo. Ha fondato la Scuola Italiana di Psicoanimazione e presieduto la Fondazione Movimento Bambino Onlus, veicolando per decenni una visione rivoluzionaria dell’infanzia: non un “futuro adulto da plasmare a colpi di regole”, ma una persona già completa, con bisogni chiari e un valore intrinseco immenso fin dalla nascita. Il suo contributo si è esteso alle più alte istituzioni nazionali e internazionali, dal Comitato ONU per i Diritti del Fanciullo all’Osservatorio nazionale per l’infanzia, fino a gruppi di lavoro ministeriali cruciali, affrontando senza timore e con grande coraggio temi delicati come abusi, pedofilia e disagio giovanile. I numerosi riconoscimenti ricevuti, tra cui il prestigioso Premio Paolo Borsellino, attestano inequivocabilmente l’importanza e l’impatto del suo operato, motivato da un’incrollabile coerenza e un coraggio esemplare contro ogni forma di violenza e ingiustizia sociale.

Il lascito finale e il commosso addio del mondo televisivo

L’ultimo commosso addio e il lascito indelebile della televisione.

La trasmissione “Storie al bivio”, andata in onda pochi giorni prima della sua improvvisa scomparsa il 2 febbraio 2026 all’età di 78 anni, è divenuta, retrospettivamente, il palcoscenico per il suo ultimo, poderoso intervento. Maria Rita Parsi, con la consueta precisione analitica e l’empatia profonda che l’ha sempre contraddistinta, aveva approfondito il drammatico caso del femminicidio di Federica Torzullo. In quel contesto, aveva strenuamente ribadito l’urgenza imprescindibile della prevenzione e dell’educazione emotiva, concetti che ora risuonano con una forza ancora maggiore e un’ineludibile attualità. La notizia della sua morte ha inevitabilmente ridefinito la percezione di quella sua ultima apparizione, trasformandola in un vero e proprio testamento civile, un ultimo messaggio per una società più consapevole.

Le sue parole, già intrinsecamente potenti e ricche di significato, hanno acquisito un peso e una risonanza inaspettati, fungendo da monito definitivo sulla necessità di tutelare i più deboli e di investire con serietà sulla responsabilità collettiva. Il mondo della televisione e dell’informazione ha reagito con profondo dolore e gratitudine. Personaggi come Eleonora Daniele, con voce rotta dalla commozione, hanno ricordato la Parsi come “una di famiglia”, sottolineando il vuoto immenso lasciato da una professionista che ha sempre usato il mezzo televisivo non per vanità o auto-promozione, ma come piattaforma essenziale per la sensibilizzazione e per promuovere una cultura di rispetto, protezione e consapevolezza. Il suo messaggio instancabile continua a vivere, ispirando e guidando chiunque si impegni per una società più giusta, empatica e attenta ai bisogni dei più fragili.