Maria De Filippi e Alfonso Signorini fanno gioco di squadra e modificano il palinsesto di Canale 5

Maria De Filippi e Alfonso Signorini sono grandi amici e si rispettano, per questo motivo avrebbero deciso di fare gioco di squadra e di non accavallarsi con Temptation Island Vip e Grande Fratello Vip.

I due reality vip di Canale 5, infatti, sarebbero dovuti andare in onda entrambi in autunno e questo potrebbe in qualche modo penalizzare entrambi, soprattutto perché il GF Vip avrà un doppio appuntamento settimanale.

Per questo motivo il reality della De Filippi (condotto da Alessia Marcuzzi) sarebbe stato anticipato a giugno al posto di Temptation Island di Filippo Bisciglia, posticipato all’autunno.

Uno scambio di programmi in palinsesto fra la Marcuzzi e Bisciglia che gioverebbe a tutti, come sottolineato da Blogo che ha lanciato l’indiscrezione. A spingere per questo scambio – al di là del gioco di squadra – ci sarebbe anche la difficoltà di fare dei provini alle coppie nip in questo periodo di CoronaVirus.