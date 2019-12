Mariah Carey non sa cosa sia una bolletta della luce e pensa che l’elettricità sia gratuita

Questo è un periodo d’oro per Mariah Carey, non si tratta solo del suo classico comeback natalizio, ma questa volta sua hit All I Want For Christmas Is You ha conquistato la vetta della Billboard HOT100 a 25 anni dal suo rilascio. Il brano è stabile alla 1 della celebre classifica da ben 3 settimane ed ha fatto entrare la diva del pop tra le poche cantanti ad aver avuto una numero 1 in 3 decadi diverse.

Ma tra questi record e successi è anche spuntata una perla trash dal passato della cantante americana. Una delle mie b!tches mi ha fatto notare che in un’intervista di qualche tempo fa, Mariah Carey ha lasciato intendere di non sapere cosa sia una bolletta della luce ed ha poi dichiarato:

“Paghi bollette? Chi? Cosa? Che cos’è? Ah, per l’elettricità. E tu devi pagare per questo? In America per noi è gratis, sì, fidati è gratis”.

Tutto questo è ‘cinema‘! Mariah ha superato anche Queen Valery che prende le rose da un ambulante credendo siano un regalo e invece viene rincorsa.

Se doveste chiedermi qual è il momento più epico della storia dell’umanità risponderei con questo: Mariah Carey che non sa cosa sia una bolletta dell’elettricità e afferma che negli Stati Uniti la corrente é gratis cioé praticamente un “i don’t know her” sulle bollette che regina pic.twitter.com/uCDS3ejqmh — 🔮 (@senzalattosio) December 18, 2019