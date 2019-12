Mariah Carey CHOC indossa un abito usato da Jennifer Lopez

Mariah Carey e Jennifer Lopez non possono stare nella stessa frase senza citare l’iconico “I don’t know her” di oltre un decennio fa e proprio per questo ha fatto ‘scalpore’ il fatto che Mariah abbia indossato per il suo ultimo shooting fotografico un abito sfoggiato in precedenza anche da J.Lo.

Il fatto è avvenuto sull’ultimo numero di Billboard dove Mariah Carey viene a tutti gli effetti incoronata regina del Natale grazie alla sua hit All I Want For Christmas Is You, che proprio questa settimana ha conquistato la numero #1 in America a distanza di 25 anni dalla pubblicazione.

I fan di Jennifer Lopez si son subito accorti dello stesso abito ed ironicamente hanno scritto sui social “lei la conosce!“.





Mariah Carey spiega perché disse “I don’t know her”

Qualche anno fa Mariah Carey ha spiegato come mai disse di non conoscere Jennifer Lopez. Il paragone fra le due è nato proprio da quel momento.