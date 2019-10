Mariah Carey supera Madonna nelle vendite USA

L’aveva puntata, la stava tallonando ed alla fine ce l’ha fatta: Mariah Carey è riuscita a superare Madonna nella classifica degli album più venduti negli Stati Uniti d’America. Il merito è dovuto tutto a Merry Christmas, l’album di Natale della Carey uscito nel lontano 1994.

Sono infatti venticinque anni che Mariah campa con All I Want For Christmas che puntualmente ogni anno nel periodo natalizio (insieme all’album che la contiene, il già citato Merry Christmas) torna in classifica.

Anno dopo anno, copia venduta dopo copia venduta, Mariah Carey è riuscita a vendere in tutta la sua carriera (nei soli Stati Uniti) ben 65 milioni di copie certificate RIAA, battendo così Madonna rimasta ferma a 64.5 milioni. Davanti a loro Barbra Streisand, che può contare su 68.5 milioni di copie vendute, numeri ad oggi irraggiungibili.

Madonna difficilmente potrà superare nuovamente Mariah Carey, dato che quest’ultima con Merry Christmas si è garantita la pensione mentre la prima difficilmente sfornerà un album da milioni di copie. Madame X ne è un esempio.

