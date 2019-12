Mariah Carey conquista un record storico e ringrazia trollando tutti

Mariah Carey è senza ombra di dubbi la regina del Natale, ma queste feste sono state più importanti del solito per la diva americana. All I Want For Christmas Is You ha raggiunto la 1 nella Billboard HOT100 a 25 anni dal suo rilascio ed ha fatto entrare Mariah nel ristretto club di popstar che hanno almeno una n°1 in tre decadi diverse (nel suo caso ’90, ’00, ’10).

Adesso però qualcosa è cambiato, la Carey ha stracciato Madonna e Britney Spears, perché da ora in poi Mariah sarà l’unica cantante ad avere una n°1 in ben 4 decadi diverse! Billboard infatti ha appena informato che la hit natalizia di Mariah è rimasta in vetta alla HOT100 anche questa settimana (la prima del 2020).

La popstar ha reagito a questo record storico trollando tutti ed ha scritto su Twitter: “Evviva! Ce l’abbiamo fatta. Ma…che cos’è una decade?”

Yaaaaaaaaay!!! WE. DID. IT. 🐑🍾🎊🎉💖🥳🤯

But…. what’s a decade? https://t.co/OaNK23GFuN

— Mariah Carey (@MariahCarey) December 30, 2019

Dopo aver dichiarato di non sapere cosa sia una bolletta della luce, adesso Mariah dice di non sapere cosa sia una decade. Con questa trollata la Carey è diventata ufficialmente la mia cantante preferita.

