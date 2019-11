Mariah Carey si intasca 12 milioni di dollari ma ci regala lo spot tv più bello di sempre (VIDEO)

Il marchio Walkers delle patatine quest’anno ha investito 12 milioni di dollari (più precisamente 11,6 milioni) per convincere Mariah Carey a diventare testimonial della campagna natalizia ed a giudicare dallo spot tv appena pubblicato, quei soldi l’azienda non poteva investirli in modo migliore.

Semplicemente geniale sulle note di – ovviamente – All I Want For Christmas Is You, brano intramontabile.

Solo qualche giorno fa Mariah Carey aveva così commentato questo suo nuovo impegno professionale:

“Tutti sanno quanto sia innamorata della festività ed è stato divertente entrare quest’anno nello spirito delle feste con le patatine Walkers. Non posso ancora dire troppo, ma alla fine potrebbero esserci dei colpi di scena divertenti!”.

Grazie Mariah, che spot epico.

Ecco lo spot ufficiale:

E la foto promozionale: