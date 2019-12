Mariana Aresta de Il Collegio cacciata di casa perché lesbica – lo sfogo in lacrime

Mariana Aresta ieri sera si è sfogata su Instagram raccontando di esser stata discriminata dal padre e da altri componenti della famiglia perché felicemente fidanzata con una ragazza ed oggi quest’ultimi dalle parole sono passati ai fatti, dato che la ragazza de Il Collegio è stata davvero cacciata di casa.

A raccontarlo – in lacrime – è stata proprio Mariana su Instagram.

“Possono dei genitori abbandonare un figlio? Mi hanno detto di nuovo che me ne devo andare di casa perché non sono normale. Non so più cosa fare, aiuto. Ogni volta che insultate i vostri genitori ricordatevi che io farei di tutto per avere una famiglia. Posso avere fama, autostima, tutto quello che volete, ma non ho mai avuto una famiglia”.