Mariana Aresta de Il Collegio vittima di omofobia da parte del padre: “Violenze psicologiche, ha cacciato di casa pure mia madre”

Mariana Aresta de Il Collegio è stata cacciata di casa dal padre a causa della sua omosessualità. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata – per l’omofobo del padre – una foto che Mariana ha pubblicato su Instagram in cui è abbracciata alla fidanzata Enrica.

“Possono dei genitori abbandonare un figlio? – ha sbottato in lacrime l’ex collegiale – Mi hanno detto di nuovo che me ne devo andare di casa perché non sono normale. Non so più cosa fare, aiuto. Ogni volta che insultate i vostri genitori ricordatevi che io farei di tutto per avere una famiglia. Posso avere fama, autostima, tutto quello che volete, ma non ho mai avuto una famiglia”.

E ancora:

“Dopo tanto tempo che subivo questi ‘vai via di casa’, ‘sotto il mio tetto no’ e varie violenze psicologiche ho trovato la forza di parlarne alla mia seconda ed a questo punto unica famiglia qui sul web. Non lo faccio per farvi stare in pena o per sentirmi dire che mi dispiace, ma solo perché non ne ho mai parlato ed ora sono ad un punto di non ritorno. […] Raga per il momento tranquilli che ho un appoggio, la mia mamma sta sempre con me quindi non sono sola”.